Суд требует лишить Гуайдо неприкосновенности

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

По решению суда были заблокированы счета Хуана Гуайдо на венесуэльской территории

Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному учредительному собранию страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press News.

Кроме того, суд запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении власти. Суд распорядился передать копию своего решения главе Национального учредительного собрания "с тем, чтобы отозвать парламентскую неприкосновенность" Гуайдо.

Также судья Верховного суда Майкел Морено заявил, что Гуайдо следует привлечь к ответственности за нарушение запрета на выезд из страны, когда он отправился в тур по латиноамериканским странам, которые поддерживают смену правительства Венесуэлы. Кроме того, л идера оппозиции обвиняют в подстрекательстве к насилию в связи с уличными протестами и получении незаконных средств из-за рубежа.

По решению Верховного суда также были заблокированы счета Хуана Гуайдо на венесуэльской территории. Оппозиционера признали виновным в неуважении власти. Ему предстоит выплатить в 200 налоговых единиц (10 тыс. боливаров, порядка трех долларов).

Ранее РБК-Украина сообщало, что лидеру венесуэльсткой оппозиции Хуану Гуайдо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. Правительство Мадуро объяснило свое решение наличием нарушений в финансовых документах Гуайдо. Таким образом, Гуайдо был отозван с должности главы Национального собрания Венесуэлы.

Кроме того, в столицу Венесуэлы Каракас прилетели два самолета Министерства обороны России с группой военнослужащих. После чего, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что заявил, что присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию страны.