Администрация Трампа договаривается с Гуайдо об экономическом спасении Венесуэлы

Иллюстративное фото: кризис в Венесуэле (getty images)

Американские деньги в Венесуэлу могут зайти через банки, приложения и смартфоны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность экономического спасения Венесуэлы в случае провала режима действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас США уже ведут переговоры с Хуаном Гуайдо - председателем оппозиции в Венесуэле, по разработке плана реструктуризации страны.

Как заявил директор экономического совета администрации Трампа Ларри Кудлов заявил, что речь идет о перечислении долларов США в Венесуэлу через банки, смартфоны и приложения. Это произойдет в том случае, если Мадуро уйдет в отставку или уволится.

"США планируют использовать банки, iPhone, программы и много умных способов получения наличных. А наличными в будут боливара, это будут доллары. По крайней мере в начале, так что нет нужды в боливарах", - сказал Кудлов.

Известно также, что казначейство США, Совет национальной безопасности, Международный валютный фонд уже работают над этим планом.

Добавим, Николас Мадуро настаивает на том, что проблемы страны не являются результатом плохого управления, а саботажем, организованным его оппонентами в стране и за рубежом, в частности США.

Напомним, Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы, которая поддерживает президента страны Николаса Мадуро, приняла решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Это открывает возможность уголовного преследования Гуайдо и является шагом к его возможному аресту.