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Гуайдо в Венесуэле лишили неприкосновенности

Новости » Политика    03.04.2019 - 06:40
Гуайдо в Венесуэле лишили неприкосновенности
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Принятое Конституционной ассамблеей решение открывает путь к уголовному преследованию Гуайдо

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы, поддерживающая президента страны Николаса Мадуро, приняла решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, данное действие открывает возможность уголовного преследования Гуайдо и является шагом к его возможному аресту.

Соответствующее решение было необходимо Верховному суду, чтобы продолжить судебное разбирательства по делу оппозиционера Гуайдо, который ранее был защищен депутатским иммунитетом.

"Это решение формально разрешает продолжение судебного процесса над Гуайдо", - заявил спикер Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабелло.

Напомним, ранее Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальному учредительному собранию страны (Конституционной ассамблее) с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Суд также запретил лидеру оппозиции покидать страну без разрешения и признал его виновным в неуважении к власти.

По решению Верховного суда также были заблокированы счета Хуана Гуайдо на венесуэльской территории. 

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