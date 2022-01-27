В ЕС приветствуют ответ США на требования России по "гарантиям безопасности"
Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует ответ США на требования России. В том числе касающиеся безопасности в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.
Боррель также призвал Россию приложить дипломатические усилия к разрешению эскалации вокруг Украины.
"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", - говорится в сообщении.