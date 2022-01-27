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В ЕС приветствуют ответ США на требования России по "гарантиям безопасности"

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Брюссель, Четверг 27 января 2022 02:29
В ЕС приветствуют ответ США на требования России по "гарантиям безопасности" Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствует ответ США на требования России. В том числе касающиеся безопасности в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Борреля.

Боррель также призвал Россию приложить дипломатические усилия к разрешению эскалации вокруг Украины.

"Я приветствую письменный ответ Энтони Блинкена на российские предложения по безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, США передали письменный ответ на российские "гарантии безопасности".

Позже Россия подтвердила, что получила письменный ответ от США.

Кроме того, НАТО также отправило свой ответ по "гарантиям безопасности".

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