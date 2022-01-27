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В ЄС вітають відповідь США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"

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Брюссель, Четвер 27 січня 2022 02:29
В ЄС вітають відповідь США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вітає відповідь США на вимоги Росії. У тому числі стосуються безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.

Боррель також закликав Росію докласти дипломатичних зусиль до вирішення ескалації навколо України.

"Я вітаю письмову відповідь Ентоні Блінкена на російські пропозиції з безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.

Крім того, НАТО також відправило свою відповідь по "гарантіям безпеки".

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