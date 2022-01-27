В ЄС вітають відповідь США на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки"
Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вітає відповідь США на вимоги Росії. У тому числі стосуються безпеки в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Борреля.
Боррель також закликав Росію докласти дипломатичних зусиль до вирішення ескалації навколо України.
"Я вітаю письмову відповідь Ентоні Блінкена на російські пропозиції з безпеки", - йдеться в повідомленні.