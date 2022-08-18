В ЕС не пришли к единому мнению об ограничении выдачи туристических виз россиянам, - CNN

В Европейском союзе все еще не пришли к единому мнению касательно необходимости ввода ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Финляндия объявила на этой неделе, что вдвое сокращает количество заявлений на получение визы от российских граждан. В настоящее время около тысячи россиян могут обращаться за финскими визами каждый день, но с 1 сентября это число упадет до 500.
Юсси Таннер, генеральный директор консульской службы МИД Финляндии, заявил, что максимум 20% этих мест будет выделено на туристические визы, то есть будет доступно не более 100 туристических виз в день.
Этот шаг был предпринят после того, как Эстония запретила въезд в страну даже тем россиянам, у которых уже были визы. Чехия и Латвия также поддержали запрет на выдачу виз и приняли меры, чтобы ограничить россиянам въезд в ЕС.
Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб ранее выступал за либерализацию визового режима с Россией, но теперь подчеркнул, что отменой виз российские граждане должны ощутить цену войны.
Он также отметил, что единственный способ изменить точку зрения россиян — это дать им понять, что действия Путина являются вопиющим нарушением международного права.
Раса Юкнявичене, бывший министр обороны Литвы и нынешний член Европарламента, говорит, что запрет выдачи виз гражданам РФ – это вопрос безопасности.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, но важно также встать на сторону тех, кто бежит из России и не согласен с российским режимом.
Высокопоставленный немецкий дипломат отметил, что аргументы Шольца не основаны на фактах. Таким образом канцлер лишь пытается сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет его прекратить.
После окончания войны России против Украины европейские экономики захотят восстановить связи с Москвой. Это не только выгодно странам ЕС, но и может оказаться полезным в постконфликтной пропагандистской войне, чтобы убедить рядовых россиян в преимуществах европейских ценностей.
Все сходятся во мнении, что любые послевоенные планы европейской безопасности должны будут включать Россию, и гораздо лучше, если Москва будет активно работать со своими европейскими соседями.
Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.
Также Литва призвала ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.
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