В ЕС не пришли к единому мнению об ограничении выдачи туристических виз россиянам, - CNN

Финляндия объявила на этой неделе, что вдвое сокращает количество заявлений на получение визы от российских граждан. В настоящее время около тысячи россиян могут обращаться за финскими визами каждый день, но с 1 сентября это число упадет до 500.

Юсси Таннер, генеральный директор консульской службы МИД Финляндии, заявил, что максимум 20% этих мест будет выделено на туристические визы, то есть будет доступно не более 100 туристических виз в день.

Страны, которые поддерживают запрет виз для граждан РФ

Этот шаг был предпринят после того, как Эстония запретила въезд в страну даже тем россиянам, у которых уже были визы. Чехия и Латвия также поддержали запрет на выдачу виз и приняли меры, чтобы ограничить россиянам въезд в ЕС.

Бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии Александр Стубб ранее выступал за либерализацию визового режима с Россией, но теперь подчеркнул, что отменой виз российские граждане должны ощутить цену войны.

Он также отметил, что единственный способ изменить точку зрения россиян — это дать им понять, что действия Путина являются вопиющим нарушением международного права.

Раса Юкнявичене, бывший министр обороны Литвы и нынешний член Европарламента, говорит, что запрет выдачи виз гражданам РФ – это вопрос безопасности.

Германия выступает против запрета выдачи виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что важно ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, но важно также встать на сторону тех, кто бежит из России и не согласен с российским режимом.

Высокопоставленный немецкий дипломат отметил, что аргументы Шольца не основаны на фактах. Таким образом канцлер лишь пытается сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет его прекратить.

Европейские дипломаты говорят о возобновлении экономических связей с РФ

После окончания войны России против Украины европейские экономики захотят восстановить связи с Москвой. Это не только выгодно странам ЕС, но и может оказаться полезным в постконфликтной пропагандистской войне, чтобы убедить рядовых россиян в преимуществах европейских ценностей.

Все сходятся во мнении, что любые послевоенные планы европейской безопасности должны будут включать Россию, и гораздо лучше, если Москва будет активно работать со своими европейскими соседями.