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В ЄС не ухвалили результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями

Брюссель, П'ятниця 14 серпня 2020 22:15
В ЄС не ухвалили результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями
Фото: Жозепп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: Игорь Литвиненко

Євросоюз планує санкції щодо відповідальних за насильство і фальсифікації

Європейський союз не визнав результатів виборів у Білорусі. При цьому в ЄС розпочали розробку санкцій по відношенню до винних у насильство під час протестів і фальсифікацій під час голосування.

Про це в Twitter заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель.

"Білорусь: ЄС не приймає результати виборів. Починається робота по покаранню винних у насильстві і фальсифікації", - написав Боррель.

Нагадаємо, 14 серпня білоруський Центрвиборчком оголосив офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу з 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що три опозиційні кандидати подавали скарги на результати виборів, які були відхилені ЦВК.

При цьому, за словами глави ЦВК Білорусі Лідії Єрмошиної, результати виборів не будуть переглянуті.

Крім цього повідомлялося, що опозиційний кандидат Світлана Тіхановська ініціювала створення координаційної ради щодо передачі влади в Білорусі.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз погодив введення санкцій відносно Білорусі.

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