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ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента

Минск, Пятница 14 августа 2020 15:10
ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента
Фото: ЦИК Беларуси (facebook com BelarusCIK)
Автор: РБК-Украина

Результаты выборов планируют обжаловать в Верховном суде

Центральная избирательная комиссия Беларуси отклонила все жалобы на непризнание итогов президентских выборов. Результаты выборов будут обжаловать в Верховном суде.

Об этом заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает "Интерфакс-Запад".

"Все жалобы на непризнание выборов отклонили, как и предложение отложить решение. Мы идем в Верховный суд!", - заявил Дмитриев.

Напомним, по результатам голосования президентом Беларуси избрали действующего лидера страны Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 10 августа Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК с требованием признать недействительными результаты выборов.

Также итоги выборов обжаловали Андрей Дмитриев и Анна Канопацкая.

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