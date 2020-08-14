Тихановская создает координационный совет по передаче власти

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com/strana888)

Тихановская заявила, что готова к диалогу с властями

После объявления результатов выборов президента Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета по передаче власти. Она также готова к диалогу с действующей властью.

Об этом говорится в ее заявлении, передает "Интерфакс-Запад".

"С учетом происходящего в стране и необходимости принятия неотложных мер для восстановления законности в Беларуси, я, Светлана Тихановская, инициирую создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти", - заявила она.

Кроме того, она заявила о готовности к диалогу с властью, а также призвала международное сообщество выступить в роли посредника.

Отметим, согласно официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Тихановская - 10,1%.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на результаты выборов президента; оппозиция уже заявила, что будет обращаться в Верховный суд.

До этого Тихановская выступила с призывом организовать массовые митинги в города 15-16 августа.