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У ЄС пояснили, навіщо голова Євроради таємно зв'язувався з Кремлем

10:19 18.06.2026 Чт
2 хв
Навіщо це ЄС?
aimg Ірина Глухова
Фото: у ЄС пояснили, навіщо голова Євроради таємно зв'язувався з Кремлем (Getty Images)

Голова Європейської ради Антоніо Кошта звернувся до Кремля з проханням відкрити канал зв'язку. Це перший подібний крок з боку ЄС з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politiсo.

Розрив із політикою ЄС

З 2022 року Євросоюз фактично відмовлявся від прямих переговорів з Росією. Контакти Кошти з Кремлем - це відступ від цього курсу.

За словами анонімного чиновника ЄС, контакти відбулися впродовж останніх тижнів. Вони були короткими і не стосувалися "суті" конфлікту.

"Тому важливо встановити дипломатичні канали з Росією", - заявив чиновник.

Як пише видання, хоча окремі лідери ЄС мали прямі контакти з російським диктатором Володимиром Путіним протягом останніх місяців, а тріо послів Франції, Великої Британії та Німеччини зустрілися із заступником міністра закордонних справ Росії в Москві на початку червня, жодних узгоджених чи офіційних зусиль, підтриманих Європейським Союзом чи більшістю столиць ЄС, не було.

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Навіщо це ЄС

Чиновник пояснив логіку контактів: у Євросоюзі є "конкретні інтереси, які потрібно буде захистити" в контексті будь-яких майбутніх переговорів.

При цьому він наголосив: ЄС "не є посередником" між Україною та Росією.

Кошта, за словами чиновника, "тісно координував з європейськими лідерами можливу взаємодію з Росією та питання, які будуть обговорюватися, коли настане слушний момент".

Офіційно Європейська рада коментувати інформацію про контакти з Кремлем відмовилася. Також без коментарів залишилися представники канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та французької влади.

Чому тема знову стала актуальною

Дискусія про участь Європи в мирних переговорах загострилася після зустрічі на Кіпрі минулого місяця.

Тоді президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС активніше долучитися до переговорного процесу між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, про контакти з Москвою вперше повідомив Bloomberg.

За інформацією агенції, головний радник президента Євроради Антоніу Кошти провів дві телефонні розмови з високопоставленим російським чиновником, який входить до найближчого оточення Путіна.

Згодом РБК-Україна дізналось про результат цих контактів.

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