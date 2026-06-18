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В ЕС объяснили, зачем глава Евросовета тайно связывался с Кремлем

10:19 18.06.2026 Чт
2 мин
Зачем это нужно ЕС?
aimg Ирина Глухова
Фото: в ЕС объяснили, зачем глава Евросовета тайно связывался с Кремлем (Getty Images)

Глава Европейского совета Антонио Кошта обратился к Кремлю с просьбой открыть канал связи. Это первый подобный шаг со стороны ЕС с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politiсo.

Разрыв с политикой ЕС

С 2022 года Евросоюз фактически отказался от прямых переговоров с Россией. Контакты Кошты с Кремлем - это отступление от этого курса.

По словам анонимного чиновника ЕС, контакты состоялись в течение последних недель. Они были краткими и не касались «сути» конфликта.

"Поэтому важно наладить дипломатические каналы с Россией", - заявил чиновник.

Как пишет издание, хотя отдельные лидеры ЕС поддерживали прямые контакты с российским диктатором Владимиром Путиным в течение последних месяцев, а трио послов Франции, Великобритании и Германии встретилось с заместителем министра иностранных дел России в Москве в начале июня, никаких согласованных или официальных усилий, поддержанных Европейским Союзом или большинством столиц ЕС, не было.

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Зачем это нужно ЕС

Чиновник объяснил логику контактов: у Евросоюза есть "конкретные интересы, которые нужно будет защитить" в контексте любых будущих переговоров.

При этом он подчеркнул: ЕС "не является посредником" между Украиной и Россией.

Кошта, по словам чиновника, "тесно координировал с европейскими лидерами возможное взаимодействие с Россией и вопросы, которые будут обсуждаться, когда наступит подходящий момент".

Официально Европейский совет отказался комментировать информацию о контактах с Кремлем. Также без комментариев остались представители канцлера Германии Фридриха Мерца и французских властей.

Почему тема вновь стала актуальной

Дискуссия об участии Европы в мирных переговорах обострилась после встречи на Кипре в прошлом месяце.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС более активно присоединиться к переговорному процессу между Киевом и Москвой.

Напомним, о контактах с Москвой впервые сообщило агентство Bloomberg.

По информации агентства, главный советник президента Евросовета Антониу Кошти провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, входящим в ближайшее окружение Путина.

Впоследствии РБК-Украина узнало о результатах этих контактов.

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