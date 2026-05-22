В ЕС объяснили, почему не видят Беларусь посредником в переговорах по Украине

Европейский Союз полностью отвергает возможность участия Минска в роли посредника в будущих мирных переговорах. Причиной является многолетняя поддержка белорусским режимом российской военной агрессии против Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе.

Нулевое доверие к Минску

Комментируя заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о готовности присоединиться к мирному процессу, в Еврокомиссии отметили отсутствие какого-либо кредита доверия к руководству Беларуси.

"Когда речь идет о доверии к режиму Лукашенко, то доверия к нему ноль. Даже нет смысла комментировать вопрос их посредничества. Мы стремимся к долговременному и справедливому миру в Украине", - подчеркнула Анита Хиппер.

Она также добавила, что сейчас внутри ЕС продолжаются дискуссии о том, какими должны быть условия и уступки со стороны Российской Федерации для достижения длительного мира.

В то же время Брюссель пока не фиксирует никакой доброй воли со стороны Москвы для ведения содержательного диалога.