"США заробляють, а ми платимо": в ЄС вимагають місце за столом переговорів щодо України

"Це стає трохи дивним. Ми платимо за війну і навіть не завжди маємо повну інформацію", - зазначив Сікорький.

За словами Сікорського, країни ЄС уже витратили понад 200 млрд євро на підтримку України та пообіцяли ще 90 млрд. Цього достатньо для фінансування оборони ще приблизно на два роки.

Він підкреслив, що Європа витрачає "реальні гроші", зокрема закуповуючи американську зброю для Києва. Тому має право голосу у визначенні умов можливого врегулювання.

Його заява пролунала на тлі активізації зусиль США щодо припинення війни. Водночас останні переговори між США, Росією та Україною відбувалися без участі представників Європи, що викликало занепокоєння в ЄС.

Сікорський також відкинув твердження Москви про неминучість її перемоги. За його словами, Україна завдає Росії значних втрат, а Кремль виснажує ресурси для підтримки воєнної економіки. Він звернув увагу на те, що РФ досі не змогла повністю захопити Донбас.

Водночас міністр закликав Європу посилювати власну оборону на тлі побоювань, що США можуть зменшити військову присутність на континенті.

"Європа повинна поставитися до цього серйозно", - резюмував він.