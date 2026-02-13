"США зарабатывают, а мы платим": в ЕС требуют место за столом переговоров об Украине

"Это становится немного странным. Мы платим за войну и даже не всегда имеем полную информацию", - отметил Сикорский.

По словам Сикорского, страны ЕС уже потратили более 200 млрд евро на поддержку Украины и пообещали еще 90 млрд. Этого достаточно для финансирования обороны еще примерно на два года.

Он подчеркнул, что Европа тратит "реальные деньги", в частности закупая американское оружие для Киева. Поэтому имеет право голоса в определении условий возможного урегулирования.

Его заявление прозвучало на фоне активизации усилий США по прекращению войны. В то же время последние переговоры между США, Россией и Украиной проходили без участия представителей Европы, что вызвало беспокойство в ЕС.

Сикорский также отверг утверждение Москвы о неизбежности ее победы. По его словам, Украина наносит России значительные потери, а Кремль истощает ресурсы для поддержания военной экономики. Он обратил внимание на то, что РФ до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс.

В то же время министр призвал Европу усиливать собственную оборону на фоне опасений, что США могут уменьшить военное присутствие на континенте.

"Европа должна отнестись к этому серьезно", - резюмировал он.