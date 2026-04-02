"ЕС нуждается в гарантиях безопасности от Украины": в Эстонии сделали громкое заявление о НАТО

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины и сейчас "исторический момент", чтобы интегрировать ее в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тсахкны в X

По его словам, интегрирование Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности как для нее, так и для всей Европы.

"НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас является самой большой, эффективной и опытной военной силой в нашем регионе", - заявил эстонский министр.

Тсахкна отметил, что решение оставить Украину в "серой зоне" даст России возможность продолжать свою агрессию на европейском континенте.

"Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", страны-нейтралы или буферные зоны, как бы мы их не называли, - это лишь зеленый свет для Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также и наша возможность", - добавил он.

Эстонский министр отметил, что Украина сейчас борется не только за себя и свою свободу, но и дает Европе время наладить свою структуру безопасности.