"ЕС нуждается в гарантиях безопасности от Украины": в Эстонии сделали громкое заявление о НАТО

13:26 02.04.2026 Чт
2 мин
Тсахкна признал: украинская армия - самая большая и сильная в регионе
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Маргус Тсахкна (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа нуждается в гарантиях безопасности от Украины и сейчас "исторический момент", чтобы интегрировать ее в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Тсахкны в X

Зеленский: четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения России

По его словам, интегрирование Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности как для нее, так и для всей Европы.

"НАТО говорит не только о том, что мы должны предоставить гарантии безопасности Украине, но и о том, что наш регион нуждается в гарантиях безопасности от Украины, поскольку Украина сейчас является самой большой, эффективной и опытной военной силой в нашем регионе", - заявил эстонский министр.

Тсахкна отметил, что решение оставить Украину в "серой зоне" даст России возможность продолжать свою агрессию на европейском континенте.

"Поэтому мы должны рассматривать это комплексно, ведь эти "серые зоны", страны-нейтралы или буферные зоны, как бы мы их не называли, - это лишь зеленый свет для Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) продолжать агрессию против Европы. Поэтому нам следует осознать, что это также и наша возможность", - добавил он.

Эстонский министр отметил, что Украина сейчас борется не только за себя и свою свободу, но и дает Европе время наладить свою структуру безопасности.

Дата вступления Украины в ЕС

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года.

В то же время Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

В то же время на прошлой неделе еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сказала, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
