ЕС спешит ударить санкциями по нефти РФ и внести в список патриарха Кирилла, - Politico

ЕС спешит принять новый 21-й пакет санкций против России. Он ударит по нефтяным компаниям и "теневому флоту", но есть нюанс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Издание отмечает, что Евросоюз может согласовать следующий пакет санкций уже на следующей неделе. Ожидается, что под новые ограничения попадут компании "Лукойл" и "Роснефть". В новом пакете санкции против них могут стать значительно жестче, вплоть до полного замораживания активов на территории блока.

Кроме того, планируется расширение списка подсанкционных судов российского "теневого флота". Блок намерен усилить борьбу с предоставлением им различных услуг, в частности страховых.

В то же время Politico пишет, что полный запрет на предоставление морских услуг, связанных с транспортировкой российской нефти, вероятно, введен не будет.

Ценовые ограничения и персональные санкции

В документе планируют закрепить предельную цену на российскую нефть. Скорее всего, она останется на текущем уровне в 44,10 доллара за баррель, несмотря на общее повышение цен на мировом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, европейские лидеры обсуждают возможность наложения санкций на патриарха РПЦ Кирилла. Ранее этот шаг блокировала Венгрия во времена правительства Виктора Орбана, однако сейчас эта позиция может измениться.

Напомним, 23 апреля, ЕС утвердил 20-й пакет антироссийских санкций, который стал самым масштабным за последние два года. Ограничения касаются энергетики, ВПК и финансового сектора.

В частности, Евросоюз расширил санкционные списки, добавив 58 компаний, причастных к производству дронов и другого вооружения.