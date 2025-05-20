ЄС посилює тиск на Трампа, щоб вдарити по Росії новими санкціями, - Каллас

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.

Водночас після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня Трамп заявив, що не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.