ЕС усиливает давление на Трампа, чтобы ударить по России новыми санкциями, - Каллас

Санкции США против России

Напомним, на днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европа решительно усилят санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

В то же время после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая Трамп заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию из-за агрессии против Украины. Но не исключил применения такого механизма в будущем.

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