ЄС посилює тиск на Трампа, щоб вдарити по Росії новими санкціями, - Каллас

Європейський Союз посилює тиск на президента США Дональда Трампа, щоб вдарити по Росії новими санкціями. Адже розмова американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним не зміг забезпечити зобов'язання РФ щодо припинення вогню в Україні.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Виступаючи перед журналістами у вівторок, коли ЄС і Британія представили нові пакети санкцій проти Росії, глава дипломатії ЄС сказала: "Ми справді не побачили тиску на Росію в результаті цих переговорів".

"Ми всі погодилися і сказали, що якщо вони (Росія - ред.) не погодяться на безумовне припинення вогню, як Україна погодилася понад 60 днів тому, будуть вжиті рішучі заходи. І це те, що ми хочемо бачити від усіх сторін, які заявили, що будуть діяти відповідно", - зазначила Каллас.

Санкції США проти Росії

Нагадаємо, днями міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати Америки та Європа рішуче посилять санкції проти Росії у випадку, якщо російський диктатор Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.

Водночас після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня Трамп заявив, що не хоче наразі посилювати санкційний тиск на Росію через агресію проти України. Але не виключив застосування такого механізму у майбутньому.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.