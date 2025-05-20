ЕС усиливает давление на Трампа, чтобы ударить по России новыми санкциями, - Каллас

Европейский Союз усиливает давление на президента США Дональда Трампа, чтобы ударить по России новыми санкциями. Ведь разговор американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным не смогла обеспечить обязательства РФ по прекращению огня в Украине.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Выступая перед журналистами во вторник, когда ЕС и Великобритания представили новые пакеты санкций против России, глава дипломатии ЕС сказала: "Мы действительно не увидели давления на Россию в результате этих переговоров".

"Мы все согласились и сказали, что если они (Россия - ред.) не согласятся на безусловное прекращение огня, как Украина согласилась более 60 дней назад, будут приняты решительные меры. И это то, что мы хотим видеть от всех сторон, которые заявили, что будут действовать соответственно", - отметила Каллас.

Санкции США против России

Напомним, на днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европа решительно усилят санкции против России в случае, если российский диктатор Владимир Путин не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его мнению, санкции будут сокрушительными для РФ.

Государственный секретарь США Марко Рубио также заявил, что Вашингтон давал Москве время для прогресса в мирных переговорах, но терпение заканчивается - решение о санкциях уже на подходе.

В то же время после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая Трамп заявил, что не хочет пока усиливать санкционное давление на Россию из-за агрессии против Украины. Но не исключил применения такого механизма в будущем.

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