ЄС пообіцяв фінансувати Україну протягом наступних двох років за рахунок активів РФ

Про це заявив голова Європейської Ради Антоніо Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, Брюссель планує залучати для цього прибутки від заморожених російських активів. Водночас Бельгія погрожує заблокувати відповідний механізм, який передбачає використання цих коштів для допомоги Києву.

Раніше в Єврокомісії повідомляли, що прибутки від російських активів можуть почати спрямовуватися на підтримку України вже з 2025 року.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна погодиться на використання заморожених російських активів для підтримки України лише за умови виконання низки вимог.

За словами Де Вевера, Бельгія, через депозитарій цінних паперів Euroclear, зберігає значну частину цих активів і не хоче брати на себе всі фінансові ризики.

"Якщо вимоги будуть виконані - ми можемо рухатися далі. Якщо ні, я зроблю все, що в моїх силах, на європейському та національному рівні, політично й юридично, щоб зупинити це рішення", - заявив прем’єр.

Бельгія пропонує, щоб усі члени ЄС розділили витрати у випадку можливих судових позовів з боку Росії та зробили внески, якщо кошти доведеться повернути. Крім того, Де Вевер наголосив, що до схеми мають бути залучені й заморожені російські активи, які зберігаються в інших країнах.

Але Кошта, як пише видання, чітко дав зрозуміти, що очікує принципової угоди, а технічні деталі будуть вирішені пізніше.

"Ми приймемо політичне рішення для забезпечення фінансових потреб України на 2026 та 2027 роки, зокрема для придбання військової техніки", - сказав Кошта.

Очікується, що лідери доручать Європейській комісії розробити офіційну юридичну пропозицію щодо плану заморожених активів.

Він також сказав, що ці гроші можуть бути негайно використані для зміцнення протиповітряної оборони, повітряного флоту та передових позицій України, додавши: "Це означає порятунок життів".