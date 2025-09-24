ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В ЄС назвали розмір "репараційного кредиту" для України: менше, ніж заморожені активи РФ

Євросоюз, Середа 24 вересня 2025 20:59
UA EN RU
В ЄС назвали розмір "репараційного кредиту" для України: менше, ніж заморожені активи РФ Ілюстративне фото: Євросоюз готується надати кредит Україні з активів Росії (Збройні сили України)
Автор: Антон Корж

Європейський союз може надати Україні "репараційний кредит" в сумі до 130 мільярдів євро. Це не остаточна цифра - її визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у 2026 та 2027 роках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Власні джерела видання серед чиновників ЄС підтвердили, що репараційний кредит дійсно розглядається.

Вперше ідею запропонувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня, а сам кредит базуватиметься на залишках готівки від заморожених активів Росії.

Як це буде працювати

Суть позики - вона буде повертатися Україною тільки після того, як Росія повністю виплатить усі репарації за вторгнення. Колективний ризик покладається на країни G7 та Європи.

Більша частина заморожених активів РФ перебуває у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. З тих 210 мільярдів, що там зберігаються, 175 мільярдів вже досягли терміну погашення та стали готівкою - саме її можуть перетворити на основу для нового кредиту.

Але від цієї суми віднімуть 45 мільярдів євро кредиту G7, який узгодили для України ще минулого року. Це залишить тільки 130 мільярдів євро для "репараційного кредиту.

Коли планується оформити "репараційний кредит"

Європейська комісія прийматиме рішення щодо розміру кредиту тільки після того, як МВФ проведе комплексну оцінку потреб України у 2026 та 2027 роках, заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Чиновники міністерства фінансів ЄС сказали виданню, що поки що немає жодних конкретних деталей. Механізми використання активів РФ тільки розробляються, але конфіскація - це "червона лінія" для деяких урядів.

Поки що планується створити спеціальну цільову структуру та переказати їй заморожені кошти РФ. Після цього - випустити безкупонні облігації під гарантії Євросоюзу та урядів G7.

Зазначимо, ще 23 вересня стало відомо, що в ЄС готують новий механізм допомоги Україні - спеціальну репараційну позику, яка буде повернута тільки після виплат від РФ.

Проте там є багато своїх нюансів, в тому числі боягузлива політика низки європейських урядів щодо поводження з активами РФ. Також є потреба оцінити та узгодити розміри цього кредиту.

Загалом Росію планують змусити заплатити Україні щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій. Ці кошти підуть на відновлення та покриття дефіциту бюджету.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Україна
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"