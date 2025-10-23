ЕС пообещал финансировать Украину в течение следующих двух лет за счет активов РФ

Европейский Союз продолжит финансирование Украины в течение следующих двух лет.

Об этом заявил глава Европейского Совета Антонио Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По его словам, Брюссель планирует привлекать для этого доходы от замороженных российских активов. В то же время Бельгия угрожает заблокировать соответствующий механизм, который предусматривает использование этих средств для помощи Киеву.

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что доходы от российских активов могут начать направляться на поддержку Украины уже с 2025 года.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна согласится на использование замороженных российских активов для поддержки Украины только при условии выполнения ряда требований.

По словам Де Вевера, Бельгия, через депозитарий ценных бумаг Euroclear, хранит значительную часть этих активов и не хочет брать на себя все финансовые риски.

"Если требования будут выполнены - мы можем двигаться дальше. Если нет, я сделаю все, что в моих силах, на европейском и национальном уровне, политически и юридически, чтобы остановить это решение", - заявил премьер.

Бельгия предлагает, чтобы все члены ЕС разделили расходы в случае возможных судебных исков со стороны России и сделали взносы, если средства придется вернуть. Кроме того, Де Вевер отметил, что к схеме должны быть привлечены и замороженные российские активы, которые хранятся в других странах.

Но Кошта, как пишет издание, четко дал понять, что ожидает принципиального соглашения, а технические детали будут решены позже.

"Мы примем политическое решение для обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы, в частности для приобретения военной техники", - сказал Кошта.

Ожидается, что лидеры поручат Европейской комиссии разработать официальное юридическое предложение по плану замороженных активов.

Он также сказал, что эти деньги могут быть немедленно использованы для укрепления противовоздушной обороны, воздушного флота и передовых позиций Украины, добавив: "Это означает спасение жизней".