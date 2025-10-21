ЄС наближається до рішення про "репараційний кредит" для України, - Politico

Євросоюз наближається до ухвалення рішення щодо спрямування прибутків із заморожених російських активів на фінансування масштабної позики для України. Так званого "репараційного кредиту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела Politico.

Готуючись до зустрічі, посли ЄС вже неофіційно узгодили проект висновків Євроради, з яким ознайомилося видання.

Єврокомісію закликають висунути пропозицію щодо репараційного кредиту для України, яка "ґрунтується на належній європейській солідарності та розподілі ризиків".

Як повідомив бельгійський дипломат, текст проекту є "політичним схваленням" для Єврокомісії, що дозволить опублікувати пропозицію після зустрічі в четвер.

"Я не хвилююся, що Бельгія створить проблеми в Європейській раді", - заявив дипломат ЄС з іншої країни.

Позиція Бельгії щодо репараційного кредиту

Бельгія зайняла обережний підхід щодо надання Україні репараційного кредиту. Оскільки саме в Бельгії знаходиться компанія Euroclear, де зберігаються заблоковані активи РФ, країна побоюється самостійного відшкодування грошей у разі задоволення ймовірних позовів Москви.

Але бельгійський дипломат заявив Politico, що Бельгія не заперечуватиме проти заклику до Єврокомісії висунути пропозицію щодо кредиту.

Варто зазначити, що навіть якщо Єврокомісії дозволять схвалити рішення щодо репараційного кредиту, її правова пропозиція зіштовхнеться з тижнями складних переговорів з національними столицями.

Україні важливо отримати репараційний кредит до зустрічі лідерів США та РФ

Як зазначає видання, для України важливо забезпечити багатомільярдний репараційний кредит ще до зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті, яка має відбутися найближчим часом.

Це стало б суттєвою підтримкою Києва та вплинуло б на спроби Путіна домогтись територіальних проступків Москві, пише Pollitico.

"Росія робить ставку на втому Заходу від війни, але репараційний кредит може показати, що Україна залишатиметься фінансово життєздатною ще два-три роки", - повідомив дипломат ЄС, який погодився говорити на умовах анонімності.