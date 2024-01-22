ЄС погодився на вимогу Польщі обмежити експорт українського продовольства, - FT

За його словами, пропозиція буде оголошена до кінця поточного тижня і, ймовірно, буде передбачати "специфічні для кожної країни запобіжні заходи", що дозволять Брюсселю блокувати імпорт у разі перенасичення українським продовольством ринку певної країни.

"Ми будемо розглядати, як ми можемо надати додаткові гарантії Польщі та іншим країнам-членам. Один зі способів зробити це - запровадження захисних заходів для конкретних країн", - сказав єврокомісар.

Домбровскіс також зазначив, що найбільше вплив експорту української сільськогосподарської продукції відчувають найближчі країни-сусіди України, тоді як для ринку ЄС загалом це не матиме істотних перебоїв.

Він також заявив, що розпочне переговори про взаємну лібералізацію торгівлі й закликав Київ знизити деякі власні торговельні бар'єри, щоб стимулювати експорт до ЄС на тлі переговорів про вступ до спільноти.

Єврокомісар зазначив, що пропозиція про безмитну торгівлю має бути схвалена Європейським парламентом та більшістю країн-членів ЄС.

Проблеми з імпортом продовольства з України

4 червня 2022 року набув чинності Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. У документі тимчасово призупинена низка тарифів, прописаних в Угоді про асоціацію України з ЄС.

Зокрема, було тимчасово зупинено прописані в Угоді тарифи. Йдеться про:

мита для промислової продукції;

призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів;

призупинення усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції;

призупинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України;

призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

Через дію цього регламенту, низка країн почали зазнавати збитків від перенасичення ринків продукцією з України. Найбільших збитків зазнають виробники у Польщі, які влаштували низку протестів, блокуючи україно-польський кордон.

У січні міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що встановлена заборона на імпорт зерна у країну буде діяти доти, доки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Брюссель працює над новим регламентом щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. 10 січня Секерський написав листа Домбровскісу, в якому висловився "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Польський єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський зажадав, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі до 2025 року були збережені захисні положення та запроваджені кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.

Минулого тижня Польща зверталася до Єврокомісії з проханням відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, але отримала відмову.

Додамо, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

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