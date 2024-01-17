Єврокомісія відмовила Польщі у квотах для низки товарів з України
Польща просила у Європейську комісію відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, однак там відмовили.
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.
За його словами, проблема негативних наслідків імпорту з України стає дедалі помітнішою в країнах Західної Європи й стосується дедалі ширшого спектра товарів, а не лише зерна.
Зокрема, Франція, Австрія і Німеччина кажуть про загрозу для ринків зерна, птахівництва, фруктів і цукру.
"Ці країни кажуть, з-поміж іншого, про необхідність відновлення тарифних квот, дія яких зараз призупинена за правилами ЄС. Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі продукти, але це було відхилено Єврокомісією", - розповів Секерський.
Польський міністр підтвердив, що Єврокомісія готує проєкт постанови про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.
За його словами, він збирається найближчим часом зустрітися з єврокомісаром торгівлі Валдісом Домбровскісом.
Міністерство пропонуватиме вставити в постанову Єврокомісії новий захисний механізм, який передбачатиме застосування регіональних обмежень, "якщо ринкова проблема зачіпатиме не весь Євросоюз, а одну країну чи регіон".
"Мінагрополітики висуває вимоги змінити положення в постанові, серед інших, щодо прискорення процедур захисних положень, включаючи можливість застосування регіональних захисних заходів - якщо ринкова проблема торкається не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону", - сказав Секерський.
Він додав, що вже видно перші результати польсько-українських переговорів щодо цього питання.
"У нинішній складній ситуації ми хочемо виробити прийнятний для всіх учасників спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України. Ми аналізуємо та проводимо внутрішні консультації щодо, зокрема, запропонованого українською стороною механізму ліцензування експорту сільськогосподарської продукції до Польщі", - розповів міністр.
На його думку, таке рішення, "за відповідної підтримки Єврокомісії", могло б бути прийнятним.
Імпорт з України
У січні міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт зерна в країну діятиме доти, доки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.
Так, 10 січня міністр написав листа єврокомісару з питань торгівлі, в якому заявив, що "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.
При цьому польський єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський зажадав, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року було збережено захисні положення та введено кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.
Крім того, Польща подала заявку на обговорення питання продовження безмитної торгівлі з Україною на наступній зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС за тиждень у Брюсселі.
Також ми повідомляли, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.
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