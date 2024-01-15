П'ять країн ЄС вимагають від Єврокомісії повернути мита на українське зерно

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.

Про це заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства сільського господарства Угорщини.

За його словами, п'ять східних країн входять до числа шести держав-членів ЄС, які здатні виробляти значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно.

"Саме тому Брюссель має вжити заходів, які захистять ринки держав-членів, що межують з Україною, і водночас дадуть їм можливість використовувати свій експортний потенціал. Одним із таких варіантів може стати введення тарифів на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію", - заявив Надь.

Він також додав, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина дотримуються спільної позиції, спрямованої на те, щоб український сільськогосподарський експорт не чинив негативного впливу на європейський сільськогосподарський ринок.

"Тому Брюссель також має забезпечити послідовне застосування сільськогосподарських стандартів ЄС до всіх продуктів, пропонованих європейським споживачам. Ми закликаємо Єврокомісію представити звіт про відповідність виробничих стандартів України стандартам сільськогосподарської продукції ЄС", - заявив Надь.

Реакція України

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що ідея про введення імпортних мит від міністрів сільського господарства сусідів не може не підкупити новизною.

Він додав, що зважену позицію Єврокомісії з цього питання можемо отримати вже завтра.

"Щось мені підказує, що в рішенні про продовження безмитної та безквотної торгівлі ЄС з Україною до середини 2025 року прагнення міністрів сільського господарства 5 сусідніх країн відображення не знайдуть", - наголосив він у Telegram.

Імпорт із України

У січні міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт зерна в країну діятиме доти, доки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Так, 10 січня міністр написав листа єврокомісару з питань торгівлі, в якому заявив, що "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

При цьому польський єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський зажадав, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року було збережено захисні положення та введено кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.

Крім того, Польща подала заявку на обговорення питання продовження безмитної торгівлі з Україною на наступній зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС за тиждень у Брюсселі.

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