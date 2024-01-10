У Польщі виступили проти продовження безмитної торгівлі з Україною

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський написав листа до єврокомісара з питань торгівлі, у якому заявив, що "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

За його словами, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала "контрпродуктивний ефект".

Міністр заявив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".

Секерський наводить приклад цукру, імпорт якого з України зріс у двадцять разів.

На його думку, слід розпочати переговори з Україною "про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС".

Польських міністр підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС і встановлення посилених захисних положень.

Водночас він анонсує повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, в якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни "для пошуку ефективних і прийнятних механізмів".

Попередній уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Як зазначається, Брюссель зараз працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Імпорт з України

У квітні 2023 року посли країн Європейського союзу підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік.

Також нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року запровадила заборону на імпорт українського зерна. Це було з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення запровадили на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту скасують. Але Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити такі заходи в односторонньому порядку.

Раніше, на початку січня, міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Тако польський єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський вимагає, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі з Україною до 2025 року були збережені захисні положення та введені кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.