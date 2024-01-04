У Польщі вирішили не знімати заборону на імпорт зерна з України

Міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства сільського господарства та розвитку села Польщі у Twitter.

"Кордони не відкриються, ембарго на українську продукцію безстрокове - доки його не знімуть. Я підтримую вимоги Rolnicza 12, які, однак, має бути адаптовано до чинного законодавства в Польщі, включно із законодавством ЄС", - заявив він.

Секерський зауважив, що наразі є важливими переговори із фермерами-мітингувальниками для напрацювання найкращих рішень.

"Однак юридичне санкціонування всіх вимог потребує часу. Немає підстав вважати, що те, що я обіцяв, не буде виконано", - підкреслив він.

Блокада кордону Польщі з Україною

Нагадаємо, польські перевізники з листопада 2023 року блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони значно ускладнили рух вантажівок.

Страйкарі вимагають, щоб Євросоюз скасував "транспортне безвіз" з Україною та повернув систему дозволів. Але такі умови виконати неможливо.

У Польщі очікували, що припинити блокаду кордону можна буде до кінця 2023 року, але так і не сталося.

При цьому завтра, 4 січня, аграрії відновлять протести на пункті пропуску "Медика - Шегіні".

Про те, що наразі відбувається на польсько-українському кордоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Польські фермери поновили протест на КПП "Медика-Шегині": що відбувається на кордоні".