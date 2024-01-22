ЕС согласился на требование Польши ограничить экспорт украинского продовольствия, - FT

По его словам, предложение будет объявлено до конца текущей недели и, вероятно, будет предусматривать "специфические для каждой страны меры предосторожности", которые позволят Брюсселю блокировать импорт в случае перенасыщения украинским продовольствием рынка определенной страны.

"Мы будем рассматривать, как мы можем предоставить дополнительные гарантии Польше и другим странам-членам. Один из способов сделать это - введение защитных мер для конкретных стран", - сказал еврокомиссар.

Домбровскис также отметил, что наибольшее влияние экспорта украинской сельскохозяйственной продукции испытывают ближайшие страны-соседи Украины, тогда как для рынка ЕС в целом это не будет иметь существенных перебоев.

Он также заявил, что начнет переговоры о взаимной либерализации торговли и призвал Киев снизить некоторые собственные торговые барьеры, чтобы стимулировать экспорт в ЕС на фоне переговоров о вступлении в сообщество.

Еврокомиссар отметил, что предложение о беспошлинной торговле должно быть одобрено Европейским парламентом и большинством стран-членов ЕС.

Проблемы с импортом продовольствия из Украины

4 июня 2022 года вступил в силу Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/870 о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС.

В частности, были временно приостановлены прописанные в Соглашении тарифы. Речь идет о:

пошлины для промышленной продукции;

приостановлении применения системы входных цен для фруктов и овощей;

приостановлении всех тарифных квот для сельскохозяйственной продукции;

приостановление антидемпинговых пошлин на импорт товаров происхождением из Украины;

приостановление применения глобальных защитных мер в отношении украинских товаров.

Из-за действия этого регламента, ряд стран начали нести убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины. Наибольшие убытки несут производители в Польше, которые устроили ряд протестов, блокируя украино-польскую границу.

В январе министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что установленный запрет на импорт зерна в страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

Брюссель работает над новым регламентом о продлении либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года. Секерский написал письмо Домбровскису, в котором высказался "категорически против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский потребовал, чтобы в новом регламенте о либерализации торговли до 2025 года были сохранены защитные положения и введены количественные ограничения на импорт мяса птицы и сахара.

На прошлой неделе Польша обращалась в Еврокомиссию с просьбой восстановить тарифные квоты для некоторых украинских продуктов, но получила отказ.

Добавим, что Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерноиз-за якобы недобросовестной конкуренции.

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