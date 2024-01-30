ЄС погодиться повернути квоти для низки товарів з України на прохання Польщі, - ЗМІ

Як повідомляється, вчора у Брюсселі затвердили проєкт угоди, який винесуть на розгляд Єврокомісії 31 січня.

У проєкті нової угоди передбачається повернення квот на імпорт до ЄС українського цукру, м’яса птиці і яєць, чого немає в чинній угоді. На цьому наполягали міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

До того ж польський єврокомісар у середу також спробує добитися вигіднішого для Польщі базового періоду для розрахунку квот. Він хоче, щоб у розрахунках враховували середнє значення за останні три роки, а не лише за останній рік.

Проєкт угоди також передбачає два захисні механізми: один - звичайний, а інший - у разі непередбачуваних ринкових коливань.

Аварійний механізм може бути ініційований навіть однією країною, а рішення про зупинку надмірного імпорту ухвалюватиметься швидше, бо за це відповідатиме Єврокомісія і їй не потрібна буде згода з боку всіх країн ЄС.

Проблеми з імпортом з України

Нагадаємо, 4 червня 2022 року набув чинності Регламент Європейського Парламенту та Ради № 2022/870 про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі. У документі тимчасово призупинена низка тарифів, прописаних в Угоді про асоціацію України з ЄС.

Зокрема, було тимчасово зупинено прописані в Угоді тарифи. Йдеться про:

мита для промислової продукції;

призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів;

призупинення усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції;

призупинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України;

призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

Через дію цього регламенту, низка країн почали зазнавати збитків від перенасичення ринків продукцією з України. Найбільших збитків зазнають виробники у Польщі, які влаштували низку протестів, блокуючи україно-польський кордон.

У січні міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що встановлена заборона на імпорт зерна у країну буде діяти доти, доки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.

Брюссель працює над новим регламентом щодо продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року. 10 січня Секерський написав листа Домбровскісу, в якому висловився "категорично проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Польський єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський зажадав, щоб у новому регламенті про лібералізацію торгівлі до 2025 року були збережені захисні положення та запроваджені кількісні обмеження на імпорт м'яса птиці та цукру.

Минулого тижня Польща зверталася до Єврокомісії з проханням відновити тарифні квоти для деяких українських продуктів, але отримала відмову.

Додамо, що Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають від Єврокомісії введення імпортних мит на українське зерно через нібито недобросовісну конкуренцію.