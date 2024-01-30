ЕС согласится вернуть квоты для ряда товаров из Украины по просьбе Польши, - СМИ

Как сообщается, вчера в Брюсселе утвердили проект соглашения, который будет вынесен на рассмотрение Еврокомиссии 31 января.

В проекте нового соглашения предполагается возврат квот на импорт в ЕС украинского сахара, мяса птицы и яиц, чего нет в действующем соглашении. На этом настаивали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

К тому же, польский еврокомиссар в среду также попытается добиться более выгодного для Польши базового периода для расчета квот. Он хочет, чтобы в расчетах учитывали среднее значение за последние три года, а не только за последний год.

Проект соглашения также предусматривает два защитных механизма: один - обычный, а другой - в случае непредсказуемых рыночных колебаний.

Аварийный механизм может быть инициирован даже одной страной, а решение об остановке чрезмерного импорта будет приниматься быстрее, потому что за это будет отвечать Еврокомиссия и ей не потребуется согласие со стороны всех стран ЕС.

Проблемы с импортом из Украины

Напомним, 4 июня 2022 года вступил в силу регламент о временных мерах по либерализации торговли. В документе временно приостановлен ряд тарифов, прописанных в Соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Из-за действия регламента, ряд стран начали терпеть убытки от перенасыщения рынков продукцией из Украины, что привело к протестам.

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия требуют от Еврокомиссии введения импортных пошлин на украинское зерно из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как писало Financal Times, Брюссель введет "меры предосторожности", которые позволят блокировать продовольствие из Украины, если это будет представлять угрозу падением цен в Польше и других соседних странах.