ЄС погодить виділення Україні 90 млрд євро вже сьогодні за однієї умови, - ЗМІ

За словами джерел видання, Євросоюз готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні до середини дня письмових заперечень від країн, які раніше були проти цієї ініціативи, зокрема, від Угорщини та Словаччини.

Таким чином, Угорщина, якою все ще керує прем'єр-міністр Віктор Орбан, має сьогодні позначити свою позицію щодо затвердження кредиту ЄС Україні на саміті, що відбудеться у п'ятницю, 24 квітня.

Схвалення угоди послами країн Євросоюзу проходитиме за письмовою процедурою: будь-які заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, їхня відсутність означає згоду.

90 млрд євро для України

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери країн Євросоюзу погодили рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. Втім процес заблокувала Угорщина. Після пошкодження нафтопроводу "Дружба" Росією Будапешт почав блокувати фінансування.

Тодішній прем’єр Віктор Орбан заявив, що не підтримає кредит, доки Україна не відновить роботу цього маршруту постачання нафти.