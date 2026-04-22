RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС согласует выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня при одном условии, - СМИ

13:50 22.04.2026 Ср
2 мин
Могут ли сорвать согласование кредита Венгрия и Словакия?
aimg Константин Широкун
Фото: ЕС может согласовать выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня (Getty Images)

Евросоюз может согласовать выделение Украине 90 млрд евро уже сегодня, 22 апреля, при условии, что от стран-членов не поступит письменных жалоб и возражений.

По словам источников издания, Евросоюз готов утвердить выделение кредита, если не получит сегодня до середины дня письменных возражений от стран, которые ранее были против этой инициативы, в частности, от Венгрии и Словакии.

Таким образом, Венгрия, которой все еще руководит премьер-министр Виктор Орбан, должна сегодня обозначить свою позицию по утверждению кредита ЕС Украине на саммите, который состоится в пятницу, 24 апреля.

Одобрение соглашения послами стран Евросоюза будет проходить по письменной процедуре: любые возражения нужно предъявить в письменной форме, их отсутствие означает согласие.

90 млрд евро для Украины

Напомним, в конце 2025 года лидеры стран Евросоюза согласовали решение о предоставлении Украине кредита объемом 90 млрд евро. Впрочем процесс заблокировала Венгрия. После повреждения нефтепровода "Дружба" Россией Будапешт начал блокировать финансирование.

Тогдашний премьер Виктор Орбан заявил, что не поддержит кредит, пока Украина не возобновит работу этого маршрута поставок нефти.

После победы на парламентских выборах в Венгрии лидер оппозиции Петер Мадьяр сказал, что новое правительство может снять вето на кредит ЕС для Украины, если будут возобновлены поставки нефти через "Дружбу".

Также по данным РБК-Украина, послы стран ЕС в среду, 22 апреля, должны рассмотреть последнее процедурное решение, необходимое для запуска финансирования Украины на 90 млрд евро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзУкраина