У ЄС побоюються, що не зможуть ратифікувати торговельну угоду зі США, - Bloomberg

Розбіжності президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом ускладнюють прагнення ЄС завершити торговельну угоду зі США до того, коли Вашингтон може запровадити нові мита.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерела, у четвер 7 травня президент США не хотів відкладати обіцяне 25% мито на європейські автомобілі та вантажівки. Причина - він, як і раніше, незадоволений канцлером Німеччини через його критику війни в Ірані.
Це, своєю чергою, викликає занепокоєння у високопоставлених європейських чиновників, які побоюються, що нездатність укласти торговельну угоду до нового крайнього терміну (4 липня), може спровокувати "спадну спіраль", говорить джерело.
І хоч чиновники висловлюють упевненість у тому, що зможуть завершити свою роботу до цього часу, але нюанс у тому, що цей термін залишає майже два місяці для того, щоб особисті образи Трампа знову спливли на поверхню.
Крім того, у Європи є свої внутрішні проблеми, які потрібно розв'язати стосовно фактичної торговельної угоди, яку США частково реалізували, в той час як ЄС працює над своїм законодавчим процесом.
Європейський парламент і столиці країн ЄС все ще сперечаються з приводу тексту угоди, оскільки депутати Євросоюзу намагаються внести поправки в угоду, яку в липні 2025 року уклала глава ЄК Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп.
Зокрема, Європарламент хоче додати дату закінчення терміну дії та застереження про те, що угода не набуде чинності доти, доки США повністю не виконають усі свої зобов'язання.
Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп заявив, що провів "чудову" розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За підсумками бесіди Трамп встановив ЄС новий дедлайн для виконання торговельної угоди - дав час до 4 липня.
У разі, якщо Євросоюз ігноруватиме вимоги США, Трамп пригрозив запровадити набагато вищі мита на європейські товари, зокрема й на авто.
