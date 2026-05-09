У ЄС побоюються, що не зможуть ратифікувати торговельну угоду зі США, - Bloomberg

За словами джерела, у четвер 7 травня президент США не хотів відкладати обіцяне 25% мито на європейські автомобілі та вантажівки. Причина - він, як і раніше, незадоволений канцлером Німеччини через його критику війни в Ірані.

Це, своєю чергою, викликає занепокоєння у високопоставлених європейських чиновників, які побоюються, що нездатність укласти торговельну угоду до нового крайнього терміну (4 липня), може спровокувати "спадну спіраль", говорить джерело.

І хоч чиновники висловлюють упевненість у тому, що зможуть завершити свою роботу до цього часу, але нюанс у тому, що цей термін залишає майже два місяці для того, щоб особисті образи Трампа знову спливли на поверхню.

Крім того, у Європи є свої внутрішні проблеми, які потрібно розв'язати стосовно фактичної торговельної угоди, яку США частково реалізували, в той час як ЄС працює над своїм законодавчим процесом.

Європейський парламент і столиці країн ЄС все ще сперечаються з приводу тексту угоди, оскільки депутати Євросоюзу намагаються внести поправки в угоду, яку в липні 2025 року уклала глава ЄК Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп.

Зокрема, Європарламент хоче додати дату закінчення терміну дії та застереження про те, що угода не набуде чинності доти, доки США повністю не виконають усі свої зобов'язання.