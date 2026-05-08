Трамп висунув ЄС ультиматум та погрожує митами на авто

Дональд Трамп встановив для Європейського Союзу крайній термін для виконання торгової угоди. Брюссель має час до 4 липня, а у разі ігнорування вимог Вашингтон запровадить набагато вищі мита на європейські товари, в тому числі й на авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters .

Президент США Дональд Трамп обрав символічну дату - це 250-річчя незалежності США. Трамп повідомив про це після переговорів з Урсулою фон дер Ляєн. Лідери також обговорили ядерну програму Ірану. Вони погодилися, що Тегеран ніколи не отримає таку зброю.

Минулої п'ятниці Трамп уже оголосив про підвищення тарифів на авто до 25%, хоча раніше сторони домовлялися про 15%. Причина проста: Євросоюз не дотримується умов шотландських домовленостей. Ці угоди підписали ще минулого липня, зазначає агенція.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив своє невдоволення:

"Я терпляче чекав, поки ЄС виконає свою частину Історичної торгівельної угоди, яку ми узгодили в Тернберрі, Шотландія, найбільшої торгівельної угоди за всю історію!

Було дано обіцянку, що ЄС виконає свою частину Угоди та, згідно з Угодою, знизить свої тарифи до НУЛЯ! Я погодився давати її до 250-річчя нашої країни, інакше, на жаль, їхні тарифи одразу ж підскочать до набагато вищих рівнів", - підкреслив президент США.

Що гальмує виконання угоди

Проблема лежить у законодавчій площині, адже Європейський парламент повільно просуває необхідні документи. Угода передбачає повне скасування мит на промислові товари зі США. Також мають з'явитися безмитні квоти на американські морепродукти та аграрну продукцію.

Урсула фон дер Ляєн підтвердила відданість домовленостям. Вона зазначила, що сторони активно працюють. Проте всередині самого ЄС тривають дискусії й деякі країни вимагають жорстких гарантій.

Більше ніж просто автомобілі

Через затягування процесу Вашингтон втрачає терпіння. Торгівельний представник США Джеймісон Грір вважає, що ЄС уже прострочив усі дедлайни. Він натякнув на додаткові обмеження, тому автомобілі можуть стати лише початком санкційного списку.

"Автомобілі – це лише один елемент. Є й інші елементи угоди, які Сполучені Штати повністю дотримуються, на відміну від того, що європейці робили протягом багатьох місяців", - повідомив Грір.

Наступний раунд переговорів відбудеться 19 травня, на якому перемовники ЄС спробують знайти компроміс.