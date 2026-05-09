В ЕС опасаются, что не смогут ратифицировать торговую сделку с США, - Bloomberg

00:42 09.05.2026 Сб
2 мин
Какие причины могут сорвать реализацию торгового соглашения?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Фридрих Мерц и Дональд Трамп (Getty Images)

Разногласия президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцом осложняют стремление ЕС завершить торговую сделку с США до того, когда Вашингтон может ввести новые пошлины.

По словам источника, в четверг 7 мая президент США не хотел откладывать обещанную 25% пошлину на европейские автомобили и грузовики. Причина - он по-прежнему недоволен канцлером Германии из-за его критики войны в Иране.

Это в свою очередь вызывает беспокойство у высокопоставленных европейских чиновников, которые опасаются, что неспособность заключить торговую сделку до нового крайнего срока (4 июля), может спровоцировать "нисходящую спираль", говорит источник.

И хоть чиновники выражают уверенность в том, что смогут завершить свою работу к этому времени, но нюанс в том, что этот срок оставляет почти два месяца для того, чтобы личные обиды Трампа вновь всплыли на поверхность.

Кроме того, у Европы есть свои внутренние проблемы, которые нужно решить касаемо фактического торгового соглашения, которое США частично реализовали, в то время как ЕС работает над своим законодательным процессом.

Европейский парламент и столицы стран ЕС все еще спорят по поводу текста соглашения, так как депутаты Евросоюза пытаются внести поправки в сделку, которую в июле 2025 года заключила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп.

В частности, Европарламент хочет добавить дату истечения срока действия и оговорку о том, что соглашение не вступит в силу до тех пор, пока США полностью не выполнят все свои обязательства.

Что предшествовало

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что провел "замечательный" разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам беседы Трамп установил ЕС новый дедлайн для выполнения торговой сделки - дал время до 4 июля.

В случае, если Евросоюз будет игнорировать требования США, Трамп пригрозил ввести гораздо более высокие пошлины на европейские товары, в том числе и на авто.

Также мы писали, что Трамп ввел повышенные пошлины на импортные лекарства, чтобы заставить компании перенести заводы в США. Тарифы вступят в силу через несколько месяцев

К слову, на днях глава Минфина Литвы Криступас Вайтиекунас призвал ЕС продолжать переговоры с США, готовя контрмеры после возобновления тарифных угроз Трампа.

