ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці її вторгнення в Україну, - Welt

Середа 31 грудня 2025 11:32
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці її вторгнення в Україну, - Welt Фото: ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці її вторгнення в Україну (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За інформацією видання, санкції мають на меті подальше покарання Москви за її агресивну війну проти України та додаткове ослаблення російської економіки.

Плануються обмеження на поїздки та заморожування активів в ЄС інших осіб та організацій, причому особлива увага буде приділятися особам, відповідальним за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.

За інформацією європейських дипломатів, також передбачаються додаткові санкції в енергетичній та банківській сферах. Крім того, планується усунути лазівки для обходу існуючих санкцій.

У Брюсселі розглядається можливість заборони імпорту російського урану і, таким чином, введення санкцій проти Федерального агентства з атомної енергії Росії (Росатом).

Як зазначає видання, такі обмеження вже давно вимагають численні держави ЄС. Однак досі існує опір з боку таких країн, як Франція та Бельгія.

За даними дипломатичних кіл, ці держави могли б купувати уран, необхідний для роботи їхніх атомних електростанцій, також у Південній Африці, Австралії або Канаді, але за вищими цінами.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, у жовтні ЄС офіційно схвалив 19-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження були спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни, а також на "тіньовий флот".

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли Європейського Союзу продовжують обговорювати новий пакет санкцій проти Росії. В рамках його підготовки до "чорного списку" вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".

Також, за інформацією ЗМІ, 20-й пакет санкцій ЄС буде спрямований на російську "атомку", нафту і сталь.

Євросоюз Санкції проти Росії Війна в Україні
