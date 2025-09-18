ЄС планує прискорити відмову від російського СПГ через тиск Трампа, - Bloomberg

За даними видання, Європейська комісія розглядає можливість внести до наступного санкційного пакета положення щодо поступового припинення імпорту російського СПГ. Остаточно припинити імпорт пропонується до кінця 2027 року, а новий пакет можуть винести на розгляд 19 вересня.

Також розглядається варіант відмови від російського СПГ через зміни в плані RePowerEU - ініціативі, яка покликана припинити залежність Європи від російських енергоносіїв.

Відмова від СПГ з Росії через RePowerEU може стати кращим варіантом, оскільки санкції в майбутньому можуть зняти, а відмова через ініціативу - постійний захід. До того ж голосування за RePowerEU буде проводитися кваліфікованою більшістю, що не дасть можливості заблокувати відмову від палива з РФ.

Постачання російського СПГ наразі все ще складають 19% від загального газового імпорту ЄС. Найбільші імпортери - це Іспанія, Бельгія та Франція. В США вже неодноразово заявляли, що готові повністю замінити Росію на ринку СПГ для Європи - особливо з урахуванням того, що ЄС й без того щороку імпортує американського газу на десятки мільярдів.