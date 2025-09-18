Трамп поскаржився на Європу, яка "заважає зупинити" Путіна: про що йдеться

США готові будуть посилити тиск на Росію, але тільки в тому разі, якщо країни Європи перестануть купувати нафту в країни-агресора.

Як передає РБК-Україна , про це президент США Дональд Трамп заявив на пресконференції з прем'єром Британії Кіром Стармером.

Стармер розповів, що деякі країни Європи "занадто залежать від російських енергоресурсів".

Прем'єр додав, що для цього немає універсального рішення. Тому зараз важливо поставити Україну в максимально сильне становище.

Своєю чергою Трамп зазначив, що в російського диктатора Володимира Путіна не залишиться вибору і йому доведеться завершити війну, якщо ціни на нафту впадуть. Але, за словами американського лідера, країни Європи продовжують купувати у РФ нафту.

Трамп нагадав, що ввів тарифи для Індії, щоб змусити її припинити купувати російську нафту.

"Я готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто - Росія погодиться на врегулювання", - наголосив він.