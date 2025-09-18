ЕС планирует ускорить отказ от российского СПГ из-за давления Трампа, - Bloomberg

По данным издания, Европейская комиссия рассматривает возможность внести в следующий санкционный пакет положение о постепенном прекращении импорта российского СПГ. Окончательно прекратить импорт предлагается до конца 2027 года, а новый пакет могут вынести на рассмотрение 19 сентября.

Также рассматривается вариант отказа от российского СПГ через изменения в плане RePowerEU - инициативе, которая призвана прекратить зависимость Европы от российских энергоносителей.

Отказ от СПГ из России через RePowerEU может стать лучшим вариантом, поскольку санкции в будущем могут снять, а отказ через инициативу - постоянная мера. К тому же голосование по RePowerEU будет проводиться квалифицированным большинством, что не даст возможности заблокировать отказ от топлива из РФ.

Поставки российского СПГ пока все еще составляют 19% от общего газового импорта ЕС. Крупнейшие импортеры - это Испания, Бельгия и Франция. В США уже неоднократно заявляли, что готовы полностью заменить Россию на рынке СПГ для Европы - особенно с учетом того, что ЕС и без того ежегодно импортирует американского газа на десятки миллиардов.