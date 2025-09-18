ЕС планирует ускорить отказ от российского СПГ из-за давления Трампа, - Bloomberg

Европейский Союз планирует ускорить отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа. Рассматривается несколько вариантов, как ускорить отказ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Европейская комиссия рассматривает возможность внести в следующий санкционный пакет положение о постепенном прекращении импорта российского СПГ. Окончательно прекратить импорт предлагается до конца 2027 года, а новый пакет могут вынести на рассмотрение 19 сентября.
Также рассматривается вариант отказа от российского СПГ через изменения в плане RePowerEU - инициативе, которая призвана прекратить зависимость Европы от российских энергоносителей.
Отказ от СПГ из России через RePowerEU может стать лучшим вариантом, поскольку санкции в будущем могут снять, а отказ через инициативу - постоянная мера. К тому же голосование по RePowerEU будет проводиться квалифицированным большинством, что не даст возможности заблокировать отказ от топлива из РФ.
Поставки российского СПГ пока все еще составляют 19% от общего газового импорта ЕС. Крупнейшие импортеры - это Испания, Бельгия и Франция. В США уже неоднократно заявляли, что готовы полностью заменить Россию на рынке СПГ для Европы - особенно с учетом того, что ЕС и без того ежегодно импортирует американского газа на десятки миллиардов.
Президент США Дональд Трамп тем временем продолжает жаловаться на Европу - она, по его мнению, покупает слишком много российской нефти. Этим она не дает возможности Трампу "прекратить войну" в Украине.
Также Трамп связывает введение новых санкций против России с прекращением приобретения российской нефти странами НАТО. Он еще до этого активно критиковал ЕС за "недостаточно жесткие санкции" против России.
В ЕС заявили, что планируют значительно ускорить отказ от российских энергоносителей. Но неприятная реальность заключается в том, что блок вряд ли сможет отказаться от российской нефти и газа даже до 2027 года.