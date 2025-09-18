ЕС планирует ускорить отказ от российского СПГ из-за давления Трампа, - Bloomberg

Европейский Союз планирует ускорить отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа. Рассматривается несколько вариантов, как ускорить отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, Европейская комиссия рассматривает возможность внести в следующий санкционный пакет положение о постепенном прекращении импорта российского СПГ. Окончательно прекратить импорт предлагается до конца 2027 года, а новый пакет могут вынести на рассмотрение 19 сентября.

Также рассматривается вариант отказа от российского СПГ через изменения в плане RePowerEU - инициативе, которая призвана прекратить зависимость Европы от российских энергоносителей.

Отказ от СПГ из России через RePowerEU может стать лучшим вариантом, поскольку санкции в будущем могут снять, а отказ через инициативу - постоянная мера. К тому же голосование по RePowerEU будет проводиться квалифицированным большинством, что не даст возможности заблокировать отказ от топлива из РФ.