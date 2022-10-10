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ЄС підготував проект резолюції, де закликає до переговорів по Україні, - ЗМІ

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Понеділок 10 жовтня 2022 17:30
ЄС підготував проект резолюції, де закликає до переговорів по Україні, - ЗМІ Фото: ЄС підготував проект резолюції, де закликає до переговорів по Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський Союз підготував проект резолюції Генасамблеї ООН, в якому закликав усі країни-члени та міжнародні організації до деескалації ситуації в Україні шляхом політичного діалогу та переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання EUObserver.

"Закликаємо країни-члени та міжнародні організації, у тому числі Організацію з безпеки та співробітництва в Європі та інші міжнародні та регіональні організації, підтримати деескалацію нинішньої ситуації в Україні та мирне вирішення шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та інших мирних заходів, поважаючи суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, відповідно до принципів Статуту ООН", - йдеться у проекті документа

Текст, розроблений ЄС, який обговорюватиметься в Нью-Йорку пізніше в понеділок і голосуватиметься у середу, покликаний сподобатися більш дружнім Росії членам ООН на тлі ослаблення глобальної підтримки поглядів Заходу на війну.

"ЄС старанно працював над тим, щоб країни, які не приєдналися, могли підтримати цей текст", - заявив Річард Гоуен з Міжнародної кризової групи (ICG).

За його словами, минулими вихідними місія ЄС у Нью-Йорку запросила майже всіх членів ООН, за винятком Росії, прокоментувати проект тексту. За його словами, заклик до діалогу був тим, що хотіли побачити багато незахідних країн.

Останній проект засуджує незаконну анексію Росією Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України. Він також закликає Росію беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України".

Нагадаємо, що голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Сторони обговорили можливу відповідь на масований обстріл України Росією у рамках Генасамблеї ООН.

Також Генасамблея ООН у рамках спеціальної сесії у понеділок, 10 жовтня, розпочне дебати щодо проєкту резолюції, яка засуджує анексію Росією чотирьох українських регіонів.

Раніше Верховна рада ухвалила звернення до міжнародних організацій та партнерів. Нардепи закликають створити спецтрибунал для Росії.

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