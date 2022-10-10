ЕС подготовил проект резолюции, где призывает к переговорам по Украине, - СМИ
Европейский Союз подготовил проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором призвал все страны-члены и международные организации к деэскалации ситуации в Украине путем политического диалога и переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание EUObserver.
"Призываем страны-члены и международные организации, в том числе Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные и региональные организации, поддержать деэскалацию нынешней ситуации в Украине и мирное решение путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных мероприятий, уважая суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах в соответствии с принципами Устава ООН", - говорится в проекте документа
Текст, разработанный ЕС, который будет обсуждаться в Нью-Йорке позже в понедельник и будет голосоваться в среду, призван понравиться более дружественным России членам ООН на фоне ослабления глобальной поддержки взглядов Запада на войну.
"ЕС усердно работал над тем, чтобы неприсоединившиеся страны могли поддержать этот текст", - заявил Ричард Гоуэн из Международной кризисной группы (ICG).
По его словам, в минувшие выходные миссия ЕС в Нью-Йорке пригласила почти всех членов ООН, за исключением России, прокомментировать проект текста. По его словам, призыв к диалогу был тем, что хотели увидеть многие незападные страны.
Последний проект осуждает незаконную аннексию Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Он также призывает Россию безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины.
Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили возможный ответ на массированный обстрел Украины Россией в рамках Генассамблеи ООН.
Также Генассамблея ООН в рамках специальной сессии в понедельник, 10 октября, начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов.
Ранее Верховная рада приняла обращение к международным организациям и партнерам. Нардепы призывают создать спецтрибунал для России.
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