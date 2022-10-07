Рада закликала створити спецтрибунал для Росії

Верховна рада ухвалила звернення до міжнародних організацій та партнерів. Нардепи закликають створити спецтрибунал для Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.

Мова йде про постанову №8094 щодо злочинів агресії проти України. Її підтримали 283 депутати.

Парламент України звернувся до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського союзу, Ради Європи. Народні депутати закликають створити спеціальний міжнародний трибунал, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво Росії за скоєння злочинів агресії проти України.

"Це значно швидше змусить РФ відмовитися від продовження збройної агресії проти України, а також використовувати положення щодо універсальної юрисдикції, в межах власного кримінального законодавства, для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні найтяжчих міжнародних злочинів на території України", - йдеться у повідомленні.