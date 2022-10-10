Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини відповідь на удари РФ у рамках Генасамблеї ООН

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Сторони обговорили можливу відповідь на масований обстріл України Росією у рамках Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

"У мене була телефонна розмова з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, який різко засудив російські удари та підтвердив, що Туреччина продовжить підтримувати Україну. Координували зусилля щодо мобілізації рішучої відповіді в рамках Генеральної Асамблеї ООН", - написав Кулеба за підсумками переговорів.