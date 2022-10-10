ua ru
Пн, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини відповідь на удари РФ у рамках Генасамблеї ООН

Новость на русском →
Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 12:38
Кулеба обговорив з головою МЗС Туреччини відповідь на удари РФ у рамках Генасамблеї ООН Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Сторони обговорили можливу відповідь на масований обстріл України Росією у рамках Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

"У мене була телефонна розмова з моїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, який різко засудив російські удари та підтвердив, що Туреччина продовжить підтримувати Україну. Координували зусилля щодо мобілізації рішучої відповіді в рамках Генеральної Асамблеї ООН", - написав Кулеба за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Усього вони випустили 83 ракети.

Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Дмитро Кулеба Мевлют Чавушоглу Турция
NEWS
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW
DAILY
Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Азійський козир. Чи можуть Китай та Індія натиснути на РФ і чому вони зволікають