В ЕС ожидают, что Британия захочет продлить переходной период по Brexit из-за коронавируса

Европейский союз ожидает, что в связи с пандемией коронавируса Великобритания захочет продлить переходной период после того, как в начале года страна вышла из состава ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как отмечается, сейчас переговоры по торговле приостановились из-за пандемии.

"Пандемия коронавируса усложняет и без того амбициозный график ... ЕС всегда был открыт для продления переходного периода. Мяч сейчас явно находится на британском корте ... Пока что правительство Великобритании постоянно отвергало такой вариант. В нынешних обстоятельствах Лондон должен тщательно пересмотреть вопрос о продлении", - сказал Дэвид Макаллистер, который возглавляет группу Европейского парламента по Brexit.

Лондон и ЕС пытаются договориться о новом торговом соглашении к концу года. Соглашение должно вступить в силу с 2021 года, хотя в ЕС уже заявляли, что такие сроки являются чрезвычайно короткими, чтобы согласовать правила сотрудничества во всем.

Британский премьер-министр Борис Джонсон неоднократно исключал отсрочку даты и заявил, что Лондон даже готов отказаться от своих текущих соглашений о сотрудничестве в конце года без новой сделки.

По данным агентства, в понедельник дипломаты ЕС заявили, что ожидают запроса от Лондона в мае или июне.

Тем не менее, источник в британском правительстве сказал, что Британия придерживается своих планов.

"Это то, о чем правительство очень четко заявило, что оно не намерено продлевать переходный период. Правительство намерено уйти в конце года - в идеале, с соглашением. Но если нет - без него", - сказал источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС не договорились, как спасти пораженную коронавирусом экономику. Германия и Нидерланды заблокировали призывы Италии, Испании и Франции выдать так называемые "коронаоблигации" для финансирования экономической борьбы.

Также РБК-Украина писало, что лидеры стран Евросоюза на саммите согласовали ключевые приоритеты в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Лидеры стран ЕС согласовали пять приоритетов.