У ЄС чекають, що Британія захоче продовжити перехідний період щодо Brexit через коронавірус

Європейський союз очікує, що у зв'язку з пандемією коронавірусу Великобританія захоче продовжити перехідний період після того, як на початку року країна вийшла зі складу ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, зараз переговори з торгівлі пригальмуватися через пандемію.

"Пандемія коронавірусу ускладнює і без того амбітний графік ... ЄС завжди був відкритий для продовження перехідного періоду. М'яч зараз вочевидь знаходиться на британському корті ... Поки що уряд Великобританії постійно відкидав такий варіант. У нинішніх обставинах Лондон повинен ретельно переглянути питання про продовження", - сказав Девід Макаллістер, який очолює групу Європейського парламенту по Brexit.

Лондон і ЄС намагаються домовитися про нову торговельну угоду до кінця року. Угода повинна набути чинності з 2021 року, хоча в ЄС вже заявляли, що такі терміни є надзвичайно короткими, щоб узгодити правила співпраці в усьому.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон неодноразово виключав відстрочку дати та заявив, що Лондон навіть готовий відмовитися від своїх поточних угод про співробітництво в кінці року без нової угоди.

За даними агентства, в понеділок дипломати ЄС заявили, що очікують запиту від Лондона в травні або червні.

Однак, джерело в британському уряді сказало, що Британія дотримується своїх планів.

"Це те, про що уряд дуже чітко заявив, що він не має наміру продовжувати перехідний період. Уряд має намір піти у кінці року - в ідеалі, з угодою. Але якщо ні - без неї", - сказало джерело.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЄС не домовилися, як врятувати уражену коронавірусом економіку. Німеччина і Нідерланди заблокували заклики Італії, Іспанії та Франції видати так звані "коронаоблігації" для фінансування економічної боротьби.

Також РБК-Україна писало, що лідери країн Євросоюзу на саміті узгодили ключові пріоритети у спільних діях з подолання кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Лідери країн ЄС узгодили п'ять пріоритетів.