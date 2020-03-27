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В ЕС не договорились, как спасти пораженную коронавирусом экономику

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 08:35
В ЕС не договорились, как спасти пораженную коронавирусом экономику
Иллюстративное фото (csamir.com)

Германия и Нидерланды заблокировали призывы Италии, Испании и Франции выдать так называемые "коронаоблигации" для финансирования экономической борьбы

В ЕС возник острый конфликт между наиболее пораженными коронавирусом странами и консервативным севером блока по поддержке экономики государств. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Германия и Нидерланды заблокировали призывы Италии, Испании и Франции выдать так называемые "коронаоблигации" для финансирования экономической борьбы.

"Некоторые страны-члены... предложили эти "коронаоблигации". Мы говорили, что это не точка зрения всех стран-членов. И именно поэтому ESM (Европейский механизм стабильности) является для меня лучшим инструментом", - заявила канцлер Германии Ангела Меркель после окончания дискуссии.

Италия, наиболее пострадавшая от коронавируса, призвала к практически неограниченной поддержке разрушенной экономики. Педро Санчес, премьер-министр Испании, второй наиболее пострадавшей страны Европы, поддержал усилия Италии.

Впрочем, лидеры так и не договорились об этом и дали две недели министрам финансов еврозоны на разработку плана.

Напомним, лидеры стран Евросоюза на саммите согласовали ключевые приоритеты в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Лидеры стран ЕС согласовали пять приоритетов.

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