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Саммит ЕС определил приоритеты в борьбе с коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 06:43
Саммит ЕС определил приоритеты в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Лидеры стран ЕС согласовали пять приоритетов в борьбе с пандемией

Лидеры стран ЕС на саммите согласовали ключевые приоритеты в совместных действиях по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции, которая транслировалась на мультимедийном портале Евросоюза.

По его словам, лидеры стран ЕС согласовали пять приоритетов.

Первый касается продолжения мероприятий и координации усилий стран-членов, чтобы сдержать распространение вируса. Для этого необходимо усилить систему здравоохранения.

Второй приоритет - координация усилий на уровне и ЕС, и национальных правительств для обеспечения необходимого количества медицинского оборудования, которое страны-члены нуждаются в борьбе с вирусом.

Третий - координация усилий с целью поддержки исследований для ускорения разработки вакцины против коронавируса.

Четвертый приоритет - решение экономических вопросов, поскольку кризис, ударивший по Европе и по миру, имеет экономические и социальные последствия.

Пятый - эвакуация европейских граждан, которые сейчас находятся в третьих странах и хотят вернуться домой.

Также лидеры ЕС согласовали решение относительно контроля на внутренних и внешних границах Евросоюза. Приоритетом в текущей ситуации является ограничение "необязательных" путешествий с одновременным продолжением и обеспечением свободы перемещения товаров, что должно ликвидировать дефицит и защитить общий европейский рынок.

Отметим, что саммит проходил в режиме видеоконференции.

Напомним, во время саммита Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 может привести к распаду Шенгенской зоны.

Отметим, что по состоянию на 26 марта количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысил 500 тысяч. При этом более 23 тысяч умерли от COVID-19.

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